Тысячи безработных без масок: украинцы осаждают открытые пункты пропуска (ВИДЕО)

В Украину сегодня вернутся еще десятки тысяч заробитчан

После того, как президент Зеленский объявил о полном закрытии государственной границы с начала 28 марта из-за пандемии коронавируса, на еще работающих пунктах пропуска начался настоящий ад.

Так, к примеру, десятки тысяч живших на заработках в Польше украинцев, ринулись к пункту пропуск "Краковец".

Все они намерены попасть в страну, поскольку за границей из-за пандемии они лишились работы и больше не могут обеспечивать себе жизнь и даже снимать жилье.

Само собой, ни о каких мерах безопасности при ожидании очереди для перехода через границу, и речи быть не может. Тысячи потенциально зараженных людей без масок и каких-либо средств защиты просто стоят толпой и требуют, чтобы их побыстрее впустили.

Судя по пропускной способности КПВВ, попасть до 00:00 на нашу территорию легально у всех не получится. Как будут действовать пограничники в таком случае, непонятно. Вполне может быть, что правоохранители просто наплюют на указ Зеленского-Шмыгаля о закрытии границы и допропускают всех. Впрочем, не исключена и вероятность того, что украинцев начнут разворачивать и отправлять обратно в Польшу. Которая, кстати, закрыла границы для всех.

Как известно, за последнюю неделю власти, которые устраивали показательную обсервацию 60 эвакуированным из Уханя, за неделю впустили в страну без каких-либо адекватных мер предосторожности почти 100 тысяч человек.

При этом на границе даже температурящих врачи не госпитализировали, а лишь проводили у них экспресс-тесты, которые не способны показать реальной картины, поскольку предназначены для выявления антител, возникающих на пятый-шестой день после проявления симптомов болезни. Так, к примеру, среди пятырех отпущенных с симптомами коронавируса пассажиров поезда Рига-Киев, через несколько дней в больницу приехали трое. Они уже нуждались в серьезном лечении и наверняка успели заразить немалое количество людей.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.