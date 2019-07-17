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ГПУ открыла дело на Кучму

10:11
ГПУ открыла дело на Кучму - фото 1
ГПУ открыла дело на Кучму

ГПУ открыла дело на Леонида Кучму из-за заявлений о ВСУ и Донбассе.

Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева

Об этом сообщила пресс-служба учреждения в ответе на запрос УНН.

"Сообщаем, что на основании заявлений руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Л. Кучмы 05.06.2019 в г. Минск (Республика Беларусь), обнародованных в СМИ, Генеральной прокуратурой Украины 07.06.2019 внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации) УК Украины", - заявили в ГПУ.

И добавили, что экс-гаранта пока никто не вызывал на допрос. Хотя повод для этого имеется.

Ранее мы писали, что глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить ", - отметил тогда Кучма.

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Леонид Кучма Минские соглашения ВСУ Донбасс ГПУ Новости Украина
УНН
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