Культ тела от B.B Studio

Поклонниками эстетического комфорта являются не только женщины, но и мужчины. Ухоженная, гладкая и ровная кожа дарит каждому из нас нежные тактильные ощущения.

Поскольку отсутствие нежелательных волос на теле и лице давно стало современным стандартом красоты, то и лазерная эпиляция Оболонь – это одна из самых эффективных и востребованных процедур в Киеве.

Лазерная эпиляция в «B.B Studio», или Как сделать жизнь красивее Еще недавно блондинки со светлой нежной кожей были в стороне от инновационных достижений в области аппаратного удаления лишних волос. Лазерная эпиляция светлых волос была наиболее проблемной, поскольку цвет кожи, и правда, учитывается при выполнении процедуры.

Каждый день в «B.B Studio» работают над тем, чтобы обеспечить своим гостям наилучший результат, это и лазерная эпиляция на темной коже и на светлой. Сегодня намного проще стало выглядеть превосходно, поэтому профессиональные косметологи «B.B Studio» делают все, чтобы качественные beauty-услуги были доступны как можно большему числу людей.

В студии красоты B.B Studio используется диодный лазер последнего поколения. Процедура позволяет удалять светлые волоски и показывает превосходные результаты, если кожа в темном оттенке. Абсолютно на любом участке тела можно удалить волосы лазером. Кожа после процедуры остается мягкой и нежной.

Преимущества эпиляции диодным лазером

Никакой боли и неприятных ощущений!

Эффективно. Несколько сеансов позволят вам забыть навсегда о раздражении на коже.

Безопасно. Вспышка луча лазера влияет на фолликул волоса локально, не затрагивая лимфоузлы, ткани и органы.

Долговременно. Несколько процедур – и никаких лишних волос.

Экономично. Лазерная эпиляция экономит 80% денег, которые вы потратили бы на альтернативные способы удаления волос.

В студии B.B Studio знают все, как сделать жизнь красивее!