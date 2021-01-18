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Культ тела от B.B Studio

09:00
Культ тела от B.B Studio - фото 1

Поклонниками эстетического комфорта являются не только женщины, но и мужчины. Ухоженная, гладкая и ровная кожа дарит каждому из нас нежные тактильные ощущения.

Поскольку отсутствие нежелательных волос на теле и лице давно стало современным стандартом красоты, то и лазерная эпиляция Оболонь – это одна из самых эффективных и востребованных процедур в Киеве.

Культ тела от B.B Studio - фото 206843

Лазерная эпиляция в «B.B Studio», или Как сделать жизнь красивее

Еще недавно блондинки со светлой нежной кожей были в стороне от инновационных достижений в области аппаратного удаления лишних волос. Лазерная эпиляция светлых волос была наиболее проблемной, поскольку цвет кожи, и правда, учитывается при выполнении процедуры.

Каждый день в «B.B Studio» работают над тем, чтобы обеспечить своим гостям наилучший результат, это и лазерная эпиляция на темной коже и на светлой. Сегодня намного проще стало выглядеть превосходно, поэтому профессиональные косметологи «B.B Studio» делают все, чтобы качественные beauty-услуги были доступны как можно большему числу людей.

В студии красоты B.B Studio используется диодный лазер последнего поколения. Процедура позволяет удалять светлые волоски и показывает превосходные результаты, если кожа в темном оттенке. Абсолютно на любом участке тела можно удалить волосы лазером. Кожа после процедуры остается мягкой и нежной.

Преимущества эпиляции диодным лазером

  • Никакой боли и неприятных ощущений!
  • Эффективно. Несколько сеансов позволят вам забыть навсегда о раздражении на коже.
  • Безопасно. Вспышка луча лазера влияет на фолликул волоса локально, не затрагивая лимфоузлы, ткани и органы.
  • Долговременно. Несколько процедур – и никаких лишних волос.
  • Экономично. Лазерная эпиляция экономит 80% денег, которые вы потратили бы на альтернативные способы удаления волос.

В студии B.B Studio знают все, как сделать жизнь красивее!

 

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