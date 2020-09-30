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Крушение Ан-26: в ГБР признали, что двигатель самолета работал

12:40
Двигатель Ан-26 работал в момент падения - фото 1
Двигатель Ан-26 работал в момент падения

Следователи госбюро расследований продолжают выяснять обстоятельства трагедии под Чугуевом и пытаются установить причину падения Ан-26 при заходе на посадку.

Как рассказал в среду, 30 сентября, руководитель главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский, в данный момент детективы выяснили, что информация об отказе двигателя самолета не соответствует действительности.

В ГБР отчитались о расследовании крушения Ан-26

- Была информация о снижении давления индикатора крутящего момента. А та информация, которую озвучивали о полном отказе двигателя, не верна, - отметил представитель ведомства. - Более подробные обстоятельства технических неисправностей Ан-26 будут установлены в ходе расследования главной инспекцией Минобороны.

В то же время в ГБР утверждают, что допрос единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского помог установить события, которые предшествовали катастрофе.

Разглашать подробности правоохранители отказываются, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, вечером в пятницу, 25 сентября, вблизи военного аэродрома в Харьковской области разбился самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба. 25 человек погибли мгновенно, а двое курсанов выжили. Позже один из них скончался в больнице.

Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедии.

27 сентября спасатели ГСЧС завершили работы на месте крушения Ан-26.

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