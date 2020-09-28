Крушение Ан-26: Канада и Франция предложили свою помощь
Правительства Канады и Франции предложили Украине свою помощь после катастрофы военного самолета Ан-26.
О готовности Канады помочь Украине написал глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.
"Я выразил соболезнования от имени Канады после катастрофы военного самолета и трагической потери стольких молодых жизней. Я также предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти тяжелые времена", - отметил дипломат.
Свою поддержку Украине пообещала предоставить и Франция.
"Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах", - заявил МИД республики.
Что было ранее?
25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.
По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство.
26 сентября президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедии.
27 сентября спасатели ГСЧС завершили работы на месте крушения Ан-26.