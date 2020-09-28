Крушение Ан-26: Канада и Франция предложили свою помощь

Крушение Ан-26: Канада и Франция предложили свою помощь

Правительства Канады и Франции предложили Украине свою помощь после катастрофы военного самолета Ан-26.

О готовности Канады помочь Украине написал глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Я выразил соболезнования от имени Канады после катастрофы военного самолета и трагической потери стольких молодых жизней. Я также предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти тяжелые времена", - отметил дипломат.

Свою поддержку Украине пообещала предоставить и Франция.

"Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах", - заявил МИД республики.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство.

26 сентября президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедии.

27 сентября спасатели ГСЧС завершили работы на месте крушения Ан-26.