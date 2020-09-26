Гибель Ан-26: Членам семей погибших выплатят компенсации

Гибель Ан-26: Членам семей погибших выплатят компенсации

Членам семей военнослужащих, погибших при крушении самолета Ан-26, выплатят компенсации.

Об этом заявил замглавы Минобороны Игорь Старобинский.

"Министром обороны в связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - рассказал чиновник.

Что было ранее?

25 сентября под Чугуевом Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

В результате ЧП мгновенно погибли 25 человек, 2 военнослужащих успели выпрыгнуть из самолета. Позже один из них скончался в больнице.

По факту катастрофы ГБР открыло уголовное производство.

26 сентября президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине и поручил запретить полеты Ан-26 в нашей стране до выяснения обстоятельств трагедий.