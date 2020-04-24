Коронавирус в Украине: лаборатории подтвердили почти 500 диагнозов за сутки

За сутки страна не приблизилась к контролю над пандемией

В четверг, 24 апреля, в Центре охраны здоровья обновили цифры официальной статистики пандемии коронавируса в Украине. И гласят они о том, что данные МОЗ совершенно не отображают реальную картину заболеваемости.

Так, по данным ЦОЗ, по состоянию на 24 апреля в стране всего зафиксировали 7647 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Летально завершились 193 болезни, а 601 человека врачи вылечили.

"За сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19", - отметили в ведомстве.

Фактически же, если отталкиваться от официальной информации, вспышки заражения в Украине происходят совершенно нелогично и атипично для всего мира, поскольку цифры количества заболевших изо дня вдень практически равны друг другу. И только при включении в работу новых лабораторий или увеличении пропускной способности старых официальные данные движутся в направлении роста болезни.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. К концу этого срока правительство снова пролонгировало ограничительные мероприятия до 12 мая.