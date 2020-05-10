Коронавирус распространяется по Украине: официально подтвердили 522 случая за сутки

Коронавирус распространяется с неизвестными темпами

Даже не соответствующая реальности статистика обнаружения инфицированных COVID-19 свидетельствует о том, что китайская болезнь распространяется по Украине. При ослаблении карантина, отсутствии тестирования и массовых нарушениях требований безопасности ситуация наверняка станет еще плачевней.

Так, согласно представленным сегодня центром общественного здоровья данным, за прошедшие сутки лаборатории подтвердили 522 диагноза заболевших коронавирусом.

В общем же с момента обнаружения первого официально зараженного в Украине COVID-19 подцепили 15 тысяч 232 человека.

- 391 случай был летальным, а 3060 пациентов выздоровели, - отметили в ЦОЗ.

Фактически же в последнюю неделю "жесткого" и бездумно введенного правительством карантина количество зараженных растет с каждым днем, а "плато Ляшко" почему-то выглядит как нацеленная вверх кривая.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.