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Коронавирус влупил по полной, жертв все больше

10:09
Коронавирус нанес новый удар, жертв все больше - фото 1
Коронавирус нанес новый удар, жертв все больше

Коронавирус из Китая за прошедшие сутки унес жизни более ста человек.

Коронавирус идет напролом, счет пошел на тысячи жертв

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

По состоянию на среду, 12 февраля, от болезни умерли 1113 человек, около 44 653 заражены.

Отметим, что на данный момент в нашей стране китайский коронавирус не зафиксирован. По словам главы МОЗ Зоряны Скалецкой, в Украине с подозрением на Covid-19 госпитализированы пять человек.

За границей наблюдается еще менее радужная ситуация: на борту круизного лайнера Diamond Princess продолжают пребывать больше 20 наших соотечественников, у двух из них диагностировали коронавирус.

Напомним, Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали.

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Китай Коронавирус из Китая Новости Мир
Интерфакс-Украина
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