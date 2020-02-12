Коронавирус влупил по полной, жертв все больше

Коронавирус нанес новый удар, жертв все больше

Коронавирус из Китая за прошедшие сутки унес жизни более ста человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

По состоянию на среду, 12 февраля, от болезни умерли 1113 человек, около 44 653 заражены.

Отметим, что на данный момент в нашей стране китайский коронавирус не зафиксирован. По словам главы МОЗ Зоряны Скалецкой, в Украине с подозрением на Covid-19 госпитализированы пять человек.

За границей наблюдается еще менее радужная ситуация: на борту круизного лайнера Diamond Princess продолжают пребывать больше 20 наших соотечественников, у двух из них диагностировали коронавирус.

Напомним, Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали.