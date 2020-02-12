Коронавирус влупил по полной, жертв все больше
Коронавирус нанес новый удар, жертв все больше
Коронавирус из Китая за прошедшие сутки унес жизни более ста человек.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.
По состоянию на среду, 12 февраля, от болезни умерли 1113 человек, около 44 653 заражены.
Отметим, что на данный момент в нашей стране китайский коронавирус не зафиксирован. По словам главы МОЗ Зоряны Скалецкой, в Украине с подозрением на Covid-19 госпитализированы пять человек.
За границей наблюдается еще менее радужная ситуация: на борту круизного лайнера Diamond Princess продолжают пребывать больше 20 наших соотечественников, у двух из них диагностировали коронавирус.
Напомним, Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали.
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