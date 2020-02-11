Коронавирус идет напролом, счет пошел на тысячи жертв

Коронавирус идет напролом, счет пошел на тысячи жертв

Коронавирус из Китая унес жизни больше 1000 человек, еще десятки тысяч заражены.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на вторник, 11 февраля, от болезни умерило 1018 человек, еще 43 112 заражены. Отметим, что на данный момент в нашей стране китайский коронавирус не зафиксирован.

По словам главы МОЗ Зоряны Скалецкой, в Украине с подозрением на 2019-nCoV госпитализированы пять человек.

За границей наблюдается еще менее радужная ситуация: на борту круизного лайнера Diamond Princess продолжают пребывать больше 20 наших соотечественника, у двух из них диагностировали коронавирус.

Напомним, Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали.