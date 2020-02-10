Еще один украинец заразился коронавирусом: Кто он?

Еще один украинец заразился коронавирусом: Кто он?

На борту круизного лайнера Diamond Princess еще один украинец заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины. Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

Diamond Princess

Напомним, 5 февраля 2020 г. у берегов Японии из-за вспышки коронавируса был поставлен на карантин круизный лайнер Diamond Princess 25 украинцами на борту. Подробнее читайте по ссылке.