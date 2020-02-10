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Еще один украинец заразился коронавирусом: Кто он?

18:30
Еще один украинец заразился коронавирусом: Кто он? - фото 1
Еще один украинец заразился коронавирусом: Кто он?

На борту круизного лайнера Diamond Princess еще один украинец заразился коронавирусом.

Коронавирус зверствует по полной, жертв все больше

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины. Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

Еще один украинец заразился коронавирусом: Кто он? - фото 195645

Diamond Princess

Напомним, 5 февраля 2020 г. у берегов Японии из-за вспышки коронавируса был поставлен на карантин круизный лайнер Diamond Princess 25 украинцами на борту. Подробнее читайте по ссылке.

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