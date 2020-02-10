Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали

Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали

Украина в срочном порядке проведет эвакуацию граждан, пребывающих в китайской провинции Хубэй.

Об этом сообщает посольство Украины в КНР.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), Правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, где введен карантин, в Украину. С этой целью, Украина 11 февраля с.г. планирует специальный чартерный рейс по маршурту: г.Киев - м.Ухань (КНР) – Киев", - говорится в сообщении.

По возвращении на Родину, наших соотечественников поместят в санаторий под Киевом, о чем они будут уведомлены еще в Китае. В противном случае их оставят в Поднебесной.

Напомним, что по состоянию на 10 февраля коронавирус из Китая забрал жизни 910 человек, около 40 540 заражены. На данный момент в нашей стране случаи заболевания на 2019-nCoV не зафиксированы.

А вот за границей наблюдается куда менее радужная ситуация: на борту круизного лайнера Diamond Princess продолжают пребывать 25 наших соотечественников, один из которых инфицирован.