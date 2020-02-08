Коронавирус лютует не на шутку, за сутки десятки погибших
За прошедшие сутки коронавирус из Китая унес жизни почти 100 человек, количество зараженных стремительно растет.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
По состоянию на субботу, 8 февраля, недуг забрал жизни 88 человек, количество зараженных достигло 34 893.Для сравнения, 7 февраля эти же показатели равнялись 636 и 31 161 человек соответственно.
На данный момент китайские власти продолжают усиливать меры для борьбы с болезнью. В частности, в Ухане ввели в эксплуатацию второй госпиталь для зараженных коронавирусом, построенный всего за 10 дней. Медучреждение сможет принять до 1500 человек.
Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.
Позже сотрудники МОЗ опровергли и другие подозрения заболеваемости на коронавирус. Больше об этом читайте по ссылке.