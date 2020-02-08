Коронавирус лютует не на шутку, за сутки десятки погибших

Коронавирус лютует не на шутку, за сутки десятки погибших

За прошедшие сутки коронавирус из Китая унес жизни почти 100 человек, количество зараженных стремительно растет.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на субботу, 8 февраля, недуг забрал жизни 88 человек, количество зараженных достигло 34 893.Для сравнения, 7 февраля эти же показатели равнялись 636 и 31 161 человек соответственно.



На данный момент китайские власти продолжают усиливать меры для борьбы с болезнью. В частности, в Ухане ввели в эксплуатацию второй госпиталь для зараженных коронавирусом, построенный всего за 10 дней. Медучреждение сможет принять до 1500 человек.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

Позже сотрудники МОЗ опровергли и другие подозрения заболеваемости на коронавирус. Больше об этом читайте по ссылке.