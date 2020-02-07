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Количество умерших от китайского коронавируса увеличилось до 636

08:00
За сутки от коронавируса умерло 73 человека - фото 1
За сутки от коронавируса умерло 73 человека

Штамм коронавируса 2019 nCoV продолжает распространяться по территории Китая, не смотря на отчаянные меры безопасности, которые предпринимают местные власти.

Менее чем за сутки количество заражённых и заболевших пневмонией перешагнуло через порог в 31 тысячу человек. От вызванных болезнью осложнений с начала эпидемии умерло 636 заражённых.

Среди украинцев, заблокированных из-за коронавируса на круизном лайнере, больных нет

Об этом сообщили во Всемирной организации охраны здоровья на странице ведомства в Twitter:

"Общее количество подтвержденных случаев нового коронавируса 2019 с материкового Китая на сегодняшний день составляет 31 161 человек. 4821 пациент находится в тяжелом состоянии".

Всего коронавирус унёс жизни 638 человек - двое китайцев скончались в Гонконге и на Филиппинах.

Что касается Украины, то наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Как известно, в Украине же пока не зафискирован ни один подтвержденный случай заражения коронавирусом, который, по официальным данным, появился на рынке в Ухани. При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.

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