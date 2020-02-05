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В Украину прибыли системы для обнаружения коронавируса

Вчера, 21:40
В Украину прибыли системы для обнаружения коронавируса - фото 1
В Украину прибыли системы для обнаружения коронавируса

В Украину прибыли тест-системы для выявления китайского коронавируса 2019-nCoV.

На лайнере с коронавирусом находятся десятки украинцев - СМИ

Об этом заявил гендиректор Директората общественного здоровья МОЗ Андрей Скипальский.

"По поводу тест-систем, сегодня-завтра первые тестсистемы прибудут в Украину. Они уже, как я проинформирован, находятся на таможенной территории Украины. В Украине будут диагностировать именно целевым образом по данной инфекции, по данному коронавирусу", - заявил чиновник.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

Всего по состоянию на 5 февраля в Украине сняли подозрение на коронавирус 11 пациентам, еще 2 человека подлежат проверке.

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Коронавирус из Китая Министерство здравоохранения Новости Украина
Украинская правда
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