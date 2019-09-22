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Коломойский сходил на баскетбол с криминальными друзьями Порошенко

11:00
Коломойский пришел посмотреть на игру сына - фото 1
Коломойский пришел посмотреть на игру сына

Времена меняются, а конъюнктурщики остаются. Даже если речь идет о криминальных авторитетах. Так, вечно тусивший с приносящим Томос Петром Порошенко Александр Петровский, судя по всему уже переметнулся в другой, отныне рулящий лагерь.

Вечером в субботу, 21 сентября, Игоря Коломойского заметили в компании других днепровских деятелей, которых следователи и журналисты называют криминальными авторитетами.

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"Нарик"-Петровский, Сергей "Умка" Олейник и известный под кличкой "Гастелло" Валерий Кондратьев побывали на матче за суперкубок Украины по баскетболу, где встречались клубы "Хими" и "Днепр".

Коломойский сходил на баскетбол с криминальными друзьями Порошенко - фото 188208

Кондратьева и Коломойского далекими от баскетбола людьми назвать нельзя. Первый является президентом клуба, а у второго в команде играет сын Грегори.

Коломойский сходил на баскетбол с криминальными друзьями Порошенко - фото 188203

"Нарик" и "Умка", судя по всему, были на матче просто как вип-гости и любители спорта.

Коломойский сходил на баскетбол с криминальными друзьями Порошенко - фото 188207

В итоге отпрыск Коломойского пробыл на спортивной площадке лишь 4 минуты, а БК "Днепр" проиграл со счетом 82:85, но титул все же получил по итогам двух встреч.

Коломойский сходил на баскетбол с криминальными друзьями Порошенко - фото 188204

Примечательно, что после церемонии награждения "Нарик" сфоткался с коллективом клуба, а фотографию с изображением криминального авторитета запостили даже на официальной странице "Днепра" в Facebook.

К слову, эффекта причастности к спортивным достижениям Петровский пытается добиться постоянно. Во времена правления Петра Порошенко и обогащения Андрея Павелко, "Нарик" тусил с ним на всевозможных официальных мероприятиях.

Когда же на какой-то период времени Томос сумел затмить футбол, днепровский деятель начал активно кататься вместе с официальной делегацией страны в Стамбул и не только.

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Нарик Игорь Коломойский Баскетбол Спорт Новости Украина
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