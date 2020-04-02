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Коломойский обыграл Гонтареву в суде – СМИ

17:00
Коломойский обыграл Гонтареву в суде – СМИ - фото 1
Коломойский обыграл Гонтареву в суде – СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл суд у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в деле о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постановление Шевченковского суда г. Киева.

"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевне, Общества с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме", - говорится в документе.

Как уточняется в постановлении, статья сайта lb.ua "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)" признается недостоверной и такой, которая нарушает "личные неимущественные права" Игоря Коломойского.

Напомним, 17 сентября 2019 г. был подожжен загородный дом Валерии Гонтаревой. Экс-чиновница поспешила во всем обвинить Игоря Коломойского.

Впрочем, о явной или мнимой угрозе с его стороны она заявляла и ранее, однако бизнесмен подавать в суд тогда не спешил. Хотя определенные планы на нее у него все же имелись.

Как и у нашего следствия: правоохранительные органы подозревают Валерию Гонтареву в пособничестве Сергею Курченко. В связи с этим ее уже неоднократно вызывали на допрос. Однако экс-чиновница все обвинения отрицает и предпочитает оставаться в туманном Лондоне.

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Игорь Коломойский Валерия Гонтарева суд Новости Украина
УНИАН
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