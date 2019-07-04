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Коломойский "покатает" Гонтареву. Известно на чем

13:15
Коломойский "покатает" Гонтареву. Известно на чем - фото 1
Коломойский "покатает" Гонтареву. Известно на чем

Игорь Коломойский прокомментировал заявления о своих планах "похитить Гонтареву". Спойлер: да, он не против.

Коломойский рассказал, будет ли "добивать" Порошенко

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

Комментируя заявления экс-шлавы НБУ, он заявил следующее:

"Она сказала, что, даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, – экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее", - сказал Коломойский.

И добавил следующее:

"Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела".

Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за ПриватБанка. Об этом финансистка рассказала СМИ.

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Игорь Коломойский НБУ Валерия Гонтарева ПриватБанк Новости Украина
Новое время
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