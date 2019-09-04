Вернуть Гонтареву силой: суд вынес вердикт

Вернуть Гонтареву принудительно: суд вынес вердикт

Печерский районный суд Киева постановил принудительно доставить на допрос экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. и

Об этом сообщается на сайте Фемиды.

В постановлении учреждения говорится, что суд решил удовлетворить прошение третьего следственного отдела ГБР о принудительной доставке Гонтаревой на допрос.

Напомним, что правоохранительные органы подозревают Валерию Гонтареву в пособничестве Сергею Курченко. В связи с этим ее уже неоднократно вызывали на допрос. Однако экс-чиновница все обвинения отрицает и предпочитает оставаться в туманном Лондоне.

Но даже там она не может чувствовать себя в безопасности. По ее словам, ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за ПриватБанка. Больше об этом читайте здесь.

У Коломойского же свои мысли на этот счет.