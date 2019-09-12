В масках и с автоматами: к Гонтаревой вломились домой

В масках и с автоматами: к Гонтаревой вломились домой

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева пожаловалась на обыски в своей киевской квартире.

Об этом финансист рассказала в интервью "Интерфакс Украина".

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", - сообщила Гонтарева и добавила, что правоохранители вломились к ней "в масках и автоматами".

Напомним, что правоохранительные органы подозревают Валерию Гонтареву в пособничестве Сергею Курченко. В связи с этим ее уже неоднократно вызывали на допрос. Однако экс-чиновница все обвинения отрицает и предпочитает оставаться в туманном Лондоне.

Но даже там она якобы не может чувствовать себя в безопасности. По ее словам, ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за ПриватБанка. Больше об этом читайте здесь.

У Коломойского же свои мысли на этот счет.