Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за две тысячи

11:00
В Украине официально заболели коронавирусом 2203 человека - фото 1
В Украине официально заболели коронавирусом 2203 человека

Утром в пятницу, 10 апреля, в Центре общественного здоровья объявили о поступлении к ним новых результатов тестирования заболевших из лабораторий.

Как утверждают в минздраве, официальная статистика зараженных китайским коронавирусом выглядит совсем не утешительной.

В Черновицкой области закроют все магазины, включая продуктовые (ВИДЕО)

За минувшие сутки медики зафиксировали 311 новых случаев заболевания. Всего же в стране с начала вспышки зарегистрированы только лишь 2203 заболевших. Умерли 69 человек, а еще 61 пациент выздоровел.

Увеличение статистики зараженных на несколько сотен свидетельствует о том, что в минздраве не сумели достичь прогресса в тестировании населения. А именно тотальные проверки людей на наличие вируса весь мир и называет единственным способом отслеживания и локализации инфекции. У нас же народу клепают лишь неточные экспресс-тесты, которые вообще не дают адекватных результатов. Да и добиться такого тестирования людям с симптомами коронавируса бывает очень непросто.

Впрочем, даже неточные графики заражений свидетельствуют о росте заболевших на 14% в день и об удвоении количества каждые трое суток. И это никак не может радовать ни украинцев, ни власти страны, ведь с такой тенденцией карантин нужно усиливать или растягивать на несколько месяцев.

Сколько людей заразилось на самом деле, неизвестно. Как известно, на бумаге каждый, кто прибывает на территорию Украины, должен пройти двухнедельную обсервацию. При этом места для пребывания людей в изоляции начали готовить лишь недавно. В период, когда в страну заезжали сотни тысяч людей, власти ограничивались лишь подписанием бумаг о самоизоляции. Которой никто толком и не придерживался.

При этом власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса болезнь карантин Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Черновицкой области на выходных не будет работать ничего - фото 1
В Черновицкой области закроют все магазины, включая продуктовые (ВИДЕО)
09:00
Меньше чем за месяц в Украину пустили больше полумиллиона человек - фото 1
Пограничники назвали шокирующую цифру вернувшихся в страну после карантина
Вчера, 21:40
Власти страны не могут обуздать коронавирус без дополнительных мер - фото 1
Кабмин решил продолжить карантин и рассматривает введение комендантского часа
Вчера, 19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00