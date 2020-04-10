Количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за две тысячи

В Украине официально заболели коронавирусом 2203 человека

Утром в пятницу, 10 апреля, в Центре общественного здоровья объявили о поступлении к ним новых результатов тестирования заболевших из лабораторий.

Как утверждают в минздраве, официальная статистика зараженных китайским коронавирусом выглядит совсем не утешительной.

За минувшие сутки медики зафиксировали 311 новых случаев заболевания. Всего же в стране с начала вспышки зарегистрированы только лишь 2203 заболевших. Умерли 69 человек, а еще 61 пациент выздоровел.

Увеличение статистики зараженных на несколько сотен свидетельствует о том, что в минздраве не сумели достичь прогресса в тестировании населения. А именно тотальные проверки людей на наличие вируса весь мир и называет единственным способом отслеживания и локализации инфекции. У нас же народу клепают лишь неточные экспресс-тесты, которые вообще не дают адекватных результатов. Да и добиться такого тестирования людям с симптомами коронавируса бывает очень непросто.

Впрочем, даже неточные графики заражений свидетельствуют о росте заболевших на 14% в день и об удвоении количества каждые трое суток. И это никак не может радовать ни украинцев, ни власти страны, ведь с такой тенденцией карантин нужно усиливать или растягивать на несколько месяцев.

Сколько людей заразилось на самом деле, неизвестно. Как известно, на бумаге каждый, кто прибывает на территорию Украины, должен пройти двухнедельную обсервацию. При этом места для пребывания людей в изоляции начали готовить лишь недавно. В период, когда в страну заезжали сотни тысяч людей, власти ограничивались лишь подписанием бумаг о самоизоляции. Которой никто толком и не придерживался.

При этом власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.