В Черновицкой области закроют все магазины, включая продуктовые (ВИДЕО)

В Черновицкой области на выходных не будет работать ничего

Власти региона идут на чрезвычайные меры ради остановки распространения китайского коронавируса, который буковинцы активно передают друг другу во время прогулок, походов в магазин и тусовок.

Вечером в четверг, 9 апреля, губернатор Черновицкой облгосадминиистрации Сергей Осачук заявил о введении особого режима по региону с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

По словам чиновника, с 11 по 13 апреля в области не будет работать ни один магазин, включая продуктовые. Автозаправочные станции будут обслуживать только госслужбы.

К такому решению пришли входящие в государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности чиновники, которые рекомендовали местным властям попытаться разорвать круг заражений, большинство из которых приходится на выходные.

Аналогичные ограничительные меры собираются вводить в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.