Количество официально заболевших коронавирусом перевалило за 18 тысяч

Коронавирус распространяется по Украине

Утром в воскресенье, 17 мая, в центре общественного здоровья опубликовали обновленную статистику распространения китайского вируса в Украине. Как и фиксируют медики в течение долгого времени, количество заболевших превышает цифру выздоровевших.

По данным Центра общественного здоровья, за минувшие сутки в лабораториях сумели обработать 433 положительных теста на наличие COVID-19 в организме.

- Всего с начала вспышки в Украине заразились 18291 человек, 514 умерли от осложнений, а 4906 пациентов выздоровели, - отметили медики. - За последние сутки скончалось 21 инфицированных.

Лидируют в статистике по-прежнему Черновицкая область и Киев с 2694 и 2280 случаями соответственно. К слову, болячка и распространяется, судя по официальным данным, больше всего в столице и регионе. Так, за последние 24 часа в Киеве зарегистрировали 59 случаев заболевания. В области - 54.

С каждым днем количество заболевших и потенциальных разносчиков заразы по стране лишь увеличивается, а это значит, что при отсутствии нормального тестирования шансы каждого украинца подцепить инфекцию только возрастают. Так что в случае выхода Украины из карантина в разгар пандемии или же при стабильных и массовых нарушениях санитарных норм ситуация с коронавирусом может значительно ухудшиться.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.