Команда Зе не противостоит Кличко – заявление

Кличко не противостоит Команде Зе – заявление

Офис Президента больше не конфликтует с окружением Виталия Кличко.

Об этом заявил советник мэра Максим Бахматов в интервью "Bihus.info".

"На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законноизбранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законноизбранный мэр 5 лет назад", - сказал политик и добавил, что все произошедшее между Богданом и главой КГГА является лишь "фарсом".

Максим Бахматов

Напомним, что в июле глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, глава КГГА сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Сам же Кличко с версией истории главы ОП не согласился и обвинил того в попытке поставить свою "крышу" в КМДА, в запугивании депутатов Киевсовета и превышении должностных полномочий.