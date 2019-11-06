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Команда Зе не противостоит Кличко – заявление

13:00
Кличко не противостоит Команде Зе – заявление - фото 1
Кличко не противостоит Команде Зе – заявление

Офис Президента больше не конфликтует с окружением Виталия Кличко.

В КГГА ополчились на Кличко. Раскрыты детали

Об этом заявил советник мэра Максим Бахматов в интервью "Bihus.info".

"На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законноизбранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законноизбранный мэр 5 лет назад", - сказал политик и добавил, что все произошедшее между Богданом и главой КГГА является лишь "фарсом".

Команда Зе не противостоит Кличко – заявление - фото 190760

Максим Бахматов

Напомним, что в июле глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, глава КГГА сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Сам же Кличко с версией истории главы ОП не согласился и обвинил того в попытке поставить свою "крышу" в КМДА, в запугивании депутатов Киевсовета и превышении должностных полномочий.

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Виталий Кличко Андрей Богдан Офис Президента КМДА Новости Украина
Бигус.инфо
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