Кличко обвинил Богдана в новом преступлении. Что известно?

Кличко обвинил Богдана в новом преступлении. Что известно?

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил главу ОП Андрея Богдана и его соратников в давлении и подкупе депутатов КГГА.

Об этом градоначальник заявил в интервью "Радио НВ".

“(Используются - прим. ред.) подкуп, страх. Кому-то там пообещали, что “если вы сейчас будете нам подыгрывать, на следующие выборы под флагом той партии, которая имеет большую поддержку, вы можете уже попасть к следующим (лидерам – прим. ред.) выборов как депутаты. Если нет – у вас (нет –прим. ред.) шансов быть избранным депутатом", - добавил Кличко и раскрыл имена "преступников".

"Предложения приходили от персоналий; назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми: Богдан, Ваврыш, Ткаченко”, - сказал мэр.

Отметим, что в среде депутатов и правда назревает определенная оппозиция Кличко. Наиболее яркий случай неповиновения имел место в сентябре 2019 г. после увольнения двух замов мэра - Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Несмотря на распоряжение своего начальника, чиновники попросту отказались уходить.

Однако они не единственные, кто вносит "разлад" в работу мэрии. Больше об этом читайте здесь.