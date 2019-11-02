Кличко пожаловался на Богдана в полицию – СМИ

Кличко пожаловался нв Богдана в полицию – СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в полицию на главу ОП Андрея Богдана.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление политика.

По данным источника, Виталий Кличко обвинил Богдана в превышении должностных полномочий при попытке отправить его в отставку.

"С учетом того, что руководитель Офиса Президента Украины не наделен полномочиями по инициированию увольнения главы КГГА, однако, совершил действия направленные на устранение Кличко В. В. с должности председателя КГГА, что свидетельствует об осуществлении Богданом А. И. самовольного и вопреки установленного порядка совершения действий по освобождению Кличко В.В. с занимаемой должности", - аргументировал свою позицию Кличко и добавил следующее.

"Считаю, что учитывая указанные обстоятельства данное заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях главы Офиса Президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины (" Самоуправство"- прим. ред.)".

Напомним, что это уже далеко не единственная жалоба Кличко в адрес Андрея Богдана. Ранее глава КГГА обвинил политика в подкупе и давлении на депутатов Киевсовета. Как именно - узнаете здесь.