В КГГА ополчились на Кличко. Раскрыты детали

В КГГА ополчились на Кличко. Раскрыты детали

Намедни мэр Киева Виталий Кличко уволил двух своих замов Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Однако те отказались уходить.

Первым по теме отписался Дмитрий Давтян.

Дмитрий Давтян

"Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей. Глава КГГА борется за свое политическое будущее и тут уж не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян", - заявил политик.

Спустя сутки ситуацию прокомментировал и Александр Спасибко.

"Во-первых, заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду. История вопроса. На прошлой неделе глава КГГА действительно обратился с просьбой написать заявление о увольнении. Без объяснений или жалоб на мою работу"

"Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышление и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте", - рассказал Спасибко и добавил, что мэр нарушил свое слово.

"И буквально в понедельник утром я узнаю я о своем увольнении, как о решенном вопросе, по трансляции брифинга главы дновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - подчеркнул экс-зам Кличко.

Александр Спасибко

Напомним, что 19 сентября мэр Киева попросил парламент распустить Киевсовет, однако в "Слуге народа" его не поняли и сказали, чтобы он сформулировал свои мысли правильным образом.

Как бы там ни было, но скорее всего дни власти Кличко сочтены. Как в случае досрочных выборов, так и в случае принятия закона "О столице" (версии "Слуги" - прим. ред.), Виталию Владимировичу грозит отставка.

За дополнительными подтверждениями далеко ходить не надо: на прошедших выборах в Раду все мажоритарные округи в Раду завоевали "слуги народа". Стоит ли говорить о том, кого поддержат киевляне на выборах в мэрию?