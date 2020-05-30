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Кличко идет в мэры Киева: Теперь уже официально

16:00
Кличко идет в мэры Киева: Теперь уже официально - фото 1
Кличко идет в мэры Киева: Теперь уже официально

Глава КГГА Виталий Кличко анонсировал свое участие на местных выборах в 2020 году.

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Об этом политик рассказал в интервью "Радио НВ".

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду участвовать в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - заявил мэр Киева и рассказал о будущем УДАРа.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "УДАР". В ближайшие времена мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — добавил Виталий Кличко.

Кличко – политик: Краткая история

В ноябре 2013 года Виталий Кличко вместе с Арсением Яценюком и Олегом Тягныбоком выбился в лидеры протестов на Майдане. Весной 2014 года после окончательной победы Революции Достоинства, экс-боксер добровольно отказался от президентских амбиций в пользу Петра Порошенко. Итог этой истории хорошо известен: Виталий Кличко стал мэром Киева, а бизнесмен-кондитер – пятым президентом Украины.

В 2019 г. после проигрыша Петра Порошенко за пост главы Банковой, Виталий Кличко решил дистанцироваться от предыдущей власти. Летом того же года мэр Киева попытался объединиться с вернувшимся из изгнания Михаилом Саакашвили и податься в парламент, однако все переговоры ни к чему не привели.

В июле 2019 г. глава ОПУ (на тот момент - прим. ред.) Андрей Богдан заявил о необходимости сместить Виталия Кличко с должности столичного градоначальника.

После всех перепетий, в отличие от соратника Зеленского, мэру столицы все же удалось сохранить свой пост. Удастся ли ему это в будущем - покажет время. Согласно последним соцопросам, у Виталия Кличко самый высокий рейтинг среди всех лиц (не менее 20% - прим. ред.), собирающихся баллотироваться в мэры Киева.

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