Кличко создаст новую политсилу: Что известно?

Кличко создаст новую политсилу: Что известно?

Глава КГГА Виталий Кличко собирается создать новую политическую партию.

Об этом политик заявил в эфире телеканала ICTV

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - сказал мэр Киева.

Напомним, после проигрыша Петра Порошенко на выборах президента Украины, Виталий Кличко попытался дистанцироваться от предыдущей власти. Летом 2019 г. мэр Киева подумывал объединиться с вернувшимся из изгнания Михаилом Саакашвили и податься в парламент, однако все переговоры ни к чему не привели.

В июле того же года глава ОПУ (на тот момент - прим. ред.) Андрей Богдан заявил о необходимости сместить Виталия Кличко с должности столичного градоначальника.