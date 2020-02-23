Коронавирус из Китая Новые Санжары Владимир Зеленский война на Донбассе

Китайским коронавирусом заразились не контактировавшие с больными люди из других стран

14:00
COVID-19 может проявиться и за пределами Китая - фото 1
COVID-19 может проявиться и за пределами Китая

Во Всемирной организации здравоохранения опасаются повторной вспышки заражений вирусом COVID-19 уже за пределами Китая. Причем она может никак не быть связанной с эпидемией в Ухане, которая унесла 2461 жизнь.

Как утверждают руководители ВОЗ, в мире зафиксированы пока еще одиночные случаи заражения новым коронавирусом, но, что крайне важно, заболевшие не имеют эпидемиологической связи с Китаем.

300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя

- Мы крайне обеспокоены случаями инфицирования, которые не имеют четкого связующего звена с эпицентром эпидемии. Штамм поразил людей, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными. Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения, - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

В случае, если вирус проявит себя отдельно от уханского заражения, ситуация может совсем уж выйти из-под контроля медиков, поскольку КНР все же является тоталитарной страной, а власти других государств вряд ли будут действовать так же решительно и перекрывать целые города, боясь осуждения за нарушение демократических принципов.

Кроме того, чрезвычайную опасность болезнь представляет и для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.

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