300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя

Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины

Произошедшее вчера в Новых Санжарах Полтавской области, где из-за размещения эвакуированных из эпицентра эпидемии едва не вспыхнул кровавый бунт многие связывают лишь с дикостью населения. Но ситуация далеко не так однозначна и произойти могла в любом населенном пункте. Причин тому множество.

Ошибки власти

Тему эвакуации людей из Уханя форсировали не только отдельные средства массовой информации, но и сами же члены правительства, а созданный Алексеем Гончаруком штаб регулярно рассказывал байки о том, как хорошо все готово к отправке самолета в Китай. Правда, дату эвакуации постоянно переносили, а с людьми никто из власть имущих вообще не коммуницировал. Никто из десятков топ чиновников не удосужился банально заполнить информационную пустоту в головах людей, пояснить, почему Украина так долго не может вывезти людей, почему эвакуация и карантин будут безопасны для населения в целом. Зато некоторые члены правительства активно занимались нагнетанием паники.

Так, на одном из ток-шоу Арсен Аваков представил подробный отчет о том, как будет проводиться спецоперация по доставке и размещению граждан. Вроде, и сделал он это сдержанно, но в то же время подача "успокаивающей" информации сопровождалась нагнетанием серьезности ситуации. После этого все попытки чинуш из минздрава что-то запоздало пояснять народу были уже неэффективны.

А противодействие местных властей и официальные заявления нардепов, губернаторов и глав сельсоветов о том, что эвакуированных у них в округе/области/селе не будет, еще больше добавляли масла в огонь. Одним из самых заметных провокаторов стал нардеп из группы влияния олигарха Коломойского - Александр Дубинский. Тупой пиар популиста лег в благодатную землю и стал для недалекого электората руководством к действию.

Впрочем, исходя из общего политического результата произошедшего, можно прийти к выводу, что как минимум некоторые создавали панику в определенных слоях населения вполне целенаправленно.

Российская провокация и дремучесть населения

Честно говоря, протесты в Новых Санжарах отчасти напоминали события в Донецке в 2014-м году, только среди лидеров обезумевшей толпы вместо приехавших из РФ боевиков были местные активисты.

Возможно, работающие над реализацией четко поставленной им задачи. В целом же, влияние российской пропаганды на вчерашние народные волнения переоценить сложно. Из-за того, что за последние шесть лет наш народ не сумел трансформироваться в общество, потому что идущая в стране война и для многих - не более, чем что-то абстрактное, их не касающееся, воздействие внешних сил и стало возможным. При активной помощи властей и жадных медиамагнатов, которые закодировали украинские каналы, чтобы взымать плату на производство своих сериалов и шоу, народ перешел на просмотр ватных шоу. Русское ТВ транслируется бесплатно.

Чому евакуйованих з Китаю так зустрічають?

Відповідь в цьому шматку відео! pic.twitter.com/klAEqZGqP1 — Chile Pepper (@ChilePepper_13) February 20, 2020

Так что российские спецслужбы, которые также участвовали в раскачивании ситуации, на самом деле ситуативно просто воспользовались широким и доступным им инструментарем из кучи групп в соцсетях, агентов на местах и в центральной власти.

Агрессоры, к слову, всегда будут стараться вклиниться в любое противостояние между украинцами, раздуть из искры пламя и пошатать забор. Об этом свидетельствует и рассылка писем со взломанного официального ящика МОЗ, цель которой - усилить недоверие людей к властям, а также попытаться раздуть панику на всю страну.

Кто победил?

Народные волнения и провалы работы Кабмина однозначно были выгодны целому ряду наших политиков. Не в накладе остались и представители Зе команды, которым в годовщину гибели Небесной сотни хвастаться совсем уж нечем. А так, вышло ловкое отвлечение внимания народа. К слову, почему эвакуацию вообще назначили на 20 число?

Россия же получила еще один повод рассказать всему миру байку о том, что нашу страну уж никак нельзя считать цивилизационной, а вот главу МВД Арсена Авакова и вовсе можно считать человеком, который выжал из ситуации все.

Он сумел и продемонстрировать Зеленскому свою способность подавлять восстания, переиграл Гончарука как ответственного за эвакуацию в целом, а также как минимум продлил срок своего "временного правления" во главе ведомства.

Аваков приехать собирать сливки с "коронабунта"

Аналогичные бунты будут повторяться

В целом, во вчерашней же трагикомедии было продемонстрировано все: и идиотский антинаучный фарс, и недоверие к власти, и предательство своих сограждан, и готовность идти против вот уже 28 лет дискредитированных силовых ведомств.

Условные 300 санжарцев, коих по надобности можно насобирать в любом городе, противостояли войскам Ксеркса-Авакова в абсолютно бессмысленной битве из-за собственного неведения и информационной безграмотности. Бравые ВВшники, гоняющие бронетехнику для разгона машин, показали готовность действовать так жестко, как понадобится начальству, а завезенные в населенный пункт молодые люди, которые играли роль местных жителей, снова продемонстрировали свою ценность для политиканов.

Так что проблема комплексная и совершенно предсказуемая, поскольку существуют:

тенденция к маргинализации населения;

нежелание политиков коммуницировать с народом;

отсутствие во власти квалифицированных кадров со стратегическим видением ситуации;

озверевший сосед с огромными возможностями под боком.

Все эти вышеперечисленные пункты еще обязательно аукнутся стране. Лишь только повод для подобного бессмысленного и беспощадного бунта будет другим, как и его локация.

Алексей Чибисов, Без Табу