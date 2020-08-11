Киевский суд впаял экс-политузнику Кремля Кольченко админку за политический протест

Кольченко признали мелким хулиганом

Бывший политический заключенный Путина Александр Кольченко, который четыре года провел в застенках российской тюрьмы, был схвачен мусорами Авакова во время акции протеста у посольства Беларуси в Киеве.

Во вторник, 11 августа, поддерживавшему протестующих против диктаторского режима Лукашенко в Беларуси впаяли 40 часов общественных работ.

Кольченко весьма грубо упаковали накануне, в ходе акции "Жыве Беларусь!". Между активистами и представителями аваковского режима возникла стычка, после которой силовики жестко задержали пять человек. Некоторые из них никакого сопротивления правоохранителям не оказывали и вообще не участвовали в столкновении.

Среди задержанных оказался и бывший политический заключенный, которому сегодня впаяли мелкое хулиганство.

В рапорте копа было указано, что на акции протеста Кольченко якобы "пытался цепляться за одежду полицейских, высказывался нецензурной бранью, а на замечания не реагировал".

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси.