Киевский суд сделал шаг к восстановлению патриархата Филарета

Филарет в суде восстанавливает свое право махать кадилом

В четверг, 12 сентября, Окружной админсуд столицы запретил ПЦУ распоряжаться имуществом бывшей и юридически несуществующей УПЦ КП, которое перешло к новосозданной церкви в результате Объединительного собора.

Закшваренные служители Фемиды всячески стараются помочь обезумевшему Филарету мутить воду в ступе и творить всяческую фигню в виде обсепечения существования УПЦ КП.

О решении суда запретить любую перерегистрацию имущества Киевского патриархата заявили свидетели 90-летнего священнослужителя.

Согласно документам, продемонстрированным пресс-службой де-факто несуществующей организации, судьи забанили попытки минюста и минкульта, органов государственной власти и местного самоуправления, а также нотариусов проводить любые регистрационные действия в госреестрах юридических и физических лиц, а также общественных организаций.

Суть иска УПЦ КП заключалась в том, чтобы ликвидационная комиссия Киевской патриархии не смогла переписать церкви и другое имущество Филарета, которому очень уж нужно восседать в каком-нибудь храме и собирать десятину.

Напомним, с юридической точки зрения УПЦ КП перестала существовать сразу же после объединительного Собора 15 декабря 2018 г. Позже Филарет заявил что при создании Единой Церкви существовала договоренность, согласно которой он должен был стать фактическим главой новой структуры. Однако его "обманули" и он счел необходимым созвать новый сход во Владимирском соборе.

Однако раскол не удался. На данный момент Филарет продолжает жаловаться на "захваты" ПЦУ храмов "УПЦ КП". Дело дошло даже до жалоб главе МВД Арсену Авакову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.