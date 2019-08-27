Титушки Филарета сорвали заседание суда по ликвидации УПЦ КП (ФОТО)

Филарет призвал на помочь "титушек"

Во вторник, 27 августа, в Окружном админсуде Киева должно было состояться рассмотрение иска почти ликвидированной с юридической точки зрения организации имени Филарета УПЦ КП. Решение по этому делу обещало быть простым, если бы не действия сторонников мутящего воду патриарха.

На сегодняшнее заседание в зал суда прибыли почти 50 православных берсерков Киевского патрирахата, которые сорвали работу ведомства.

Согласно иску, УПЦ КП судится с минкультом и требует отменить приказ о ликвидации церкви. Тем не менее, доказать что-либо Филарет не способен, поскольку сам же абсолютно добровольно ставил подписи на соглашениях о прекращении работы организации. Поэтому 90-летний работник церкви прибегнул к использованию титушек. Наверняка благословленных.

Почти пять десятков верующих в УПЦ КП постоянно нарушали порядок и мешали судье работать, не обращая внимание на замечания.

В итоге в ОАСК приняли решение объявить перерыв в рассмотрении иска.

"После объявления о переносе заседания сторонники Филарета заблокировали зал судебных заседаний, суд не смог рассмотреть ряд других дел. Из-за событий, которые имели место 27 августа во время рассмотрения дела по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата, судья обязан обратиться в Высший совет правосудия сообщению о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия", - отметили на странице суда в Facebook.

Отметим, что с юридической точки зрения УПЦ КП перестала существовать сразу же после объединительного Собора 15 декабря 2018 г. Позже Филарет заявил что при создании Единой Церкви существовала договоренность, согласно которой он должен был стать фактическим главой новой структуры. Однако его "обманули" и он счел необходимым созвать новый сход во Владимирском соборе.

Однако раскол не удался. На данный момент Филарет продолжает жаловаться на "захваты" ПЦУ храмов "УПЦ КП". Дело дошло даже до жалоб главе МВД Арсену Авакову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.