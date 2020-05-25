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Киево-Печерская Лавра вышла из карантина: Что происходит?

13:30
Киево-Печерская Лавра вышла из карантина: Что происходит? - фото 1
Киево-Печерская Лавра вышла из карантина: Что происходит?

В понедельник, 25 мая, Киево-Печерская Лавра снова открылась для посетителей.

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Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП в Facebook.

25 мая 2020 сняты ограничения на посещение территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

Весной 2020 г. из-за саботажа карантинных мер Киево-Печерская Лавра стала одним из очагов распространения коронавирусной инфекции в Киеве. 5 апреля Печерский монастырь был закрыт на карантин. 14 апреля столичные власти усилили карантинные меры на территории монастыря.

В связи со сложившейся ситуацией был нанесен сильный удар по и так не идеальной репутации УПЦ МП. Неудивительно, что в апреле 2020 г. на сайте ОПУ появилась петиция с требованием отобрать Киево-Печерскую Лавру у Московского Патриархата. Однако у президента Украины Владимира Зеленского свои мысли на этот счет.

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