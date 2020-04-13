Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин – Кличко

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин – Кличко

Киево-Печерская Лавра, ставшая одним из очагов коронавируса в столице Украины, закрывается на карантин.

Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

"Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал мэр Киева.

Для противодействия эпидемии в монастырь отправлены мобильные рентгены и бригада медиков.

Отметим, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь был и вовсе закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий.