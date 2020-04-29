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Отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП: Зеленскому сделали предложение

20:20
Отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП: Зеленскому сделали предложение - фото 1
Отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП: Зеленскому сделали предложение

Президента Украины Владимира Зеленского попросили отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП и передать ее ПЦУ.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на петицию на сайте ОПУ.

"Украинская православная церковь Московского патриархата не является автокефальной православной церковью на территории Украины. Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа. Учитывая указанное выше, использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано Православной церкви Украины (ПЦУ)", - говорится в сообщении.

Отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП: Зеленскому сделали предложение - фото 199363

На данный момент петиция набрала 25 732 голосов. Теперь ее обязан рассмотреть президент Украины.

Напомним, 5 апреля Печерский монастырь закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий.

14 апреля столичные власти усилили карантинные меры на территории монастыря.

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УПЦ МП Владимир Зеленский петиция Киево-Печерская Лавра Новости Украина
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