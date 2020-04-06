В Киево-Печерской Лавре 4 человека подхватили COVID-19

В Киево-Печерской Лавре 4 человека подхватили COVID-19

В Киево-Печерской Лавре 4 человека подхватили коронавирус.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом ... Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В частности, двое медиков. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания — в Киево-Печерской Лавре", - рассказал глава КГГА.

Отметим, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь был и вовсе закрыт на карантин. Подробнее об этом читайте здесь.