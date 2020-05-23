Отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП?: Зеленский вынес вердикт

Отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП?: Зеленский вынес вердикт

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегирование в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены Законом Украины "О Кабинете Министров Украины"(абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 20)", - говорится в ответе президента.

Что это значит?

Таким образом глава государства дал понять, что вопросы управления объектами государственной собственности, вроде Киево-Печерской Лавры, не входят в его компетенцию. Следовательно, президент Украины не может удовлетворить требования автора петиции.

Что было ранее?

В апреле 2020 г. на сайте ОПУ появилась петиция с требованием отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП. В тексте документа сказано, что "Украинская православная церковь Московского патриархата не является автокефальной православной церковью на территории Украины. Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа".

В конце месяца данное прошение набрало 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения петиции президентом.

Почему возник резонанс из-за Лавры?

Весной 2020 г. из-за саботажа карантинных мер Киево-Печерская Лавра стала одним из очагов распространения коронавирусной инфекции в Киеве. Этот фактор нанес сильный удар по и так уже далеко неидеальной репутации УПЦ МП.