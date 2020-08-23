Канье Уэст официально стал кандидатом в президенты США

Канье Уэст официально зарегистрировался на выборах президента США

Американскому рэперу не дает покоя успех лидера "95 квартала" Владимира Зеленского, который меньше чем за полгода превратился из комика в президента. Теперь же непонятно на что рассчитывающий исполнитель собирается тягаться с Джо Байденом и Дональдом Трампом.

В последний возможный день регистрации заявок супруг Ким Кардашьян подал заявку на участие в выборах президента США, которые должны состояться 3 ноября.

Кроме него в тот же день документы подали еще 10 кандидатов на пост главы Белого дома.

Как сообщают американские СМИ, подача документов и регистрация своей кандидатуры на выборах были второй попыткой для Уэста. Изначально он пытался выдвинуться в Нью-Джерси, где по местным законам нужно собрать 800 подписей местных жителей. Большинство из них признали поддельными, поэтому рэперу не удалось прорваться к президентской кампании. Впрочем, он попросту выехал в Луизиану, где зарегистрироваться можно всего за 500 долларов.

Напомним, музыкант и продюсер впервые заявил о своем намерении принять участие в выборах в качестве кандидата в День независимости США. Многие восприняли его слова как неудачную шутку, поскольку последствия управления государством некомпетентного популиста Трампа Штаты уже прочувствовали.

Впрочем, судя по ожесточенной борьбе между кандидатами от демократов и республиканцев, а также своему нулевому политическому рейтингу, Уэст не имеет шансов даже на то, чтобы отобрать голоса у кого-либо из представителей политикума. Скорее всего, рэпер просто решил хайпануть на теме выборов.

Напомним, согласно соцопросам, наибольшие шансы выиграть выборы имеет Джордж Байден, который неоднократно заявлял о своей поддержке пятому президенту Украины Петру Порошенко. Следовательно, победа демократов будет явно не на руку нынешней администрации Банковой. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на второй срок Дональда Трампа и пытается всеми возможными средствами увеличить шансы на победу своего коллеги. Впрочем, такие попытки лидера Зе команды уже привели к тому, что к Трампу применили процедуру импичмента. Пусть даже и не сумели ее завершить увольнением президента.