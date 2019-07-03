Кандидат "Слуги народа" служил Израилю – ФОТОФАКТ

Кандидат "Слуги народа" служил в Израиле – ФОТОФАКТ

Намедни кандидата "Слуги народа" Андрея Куницкого уличили в израильском гражданстве. А позже подкатили и другие факты. Как оказалось, политик служил… в ЦАХАЛе (армии Израиля).

Об этом написал нардеп Андрей Денисенко в Facebook.

"Зашквар с израильским паспортом Куницкого только набирает обороты. Из новостей услышал, что штаб "Слуги народа" наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод - фотографию Куницкого с его армейским товарищем", - отметил политик.

Свое возмущение выразил и рьяный экс-радикал Игорь Мосийчук.

"Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые якобы и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют. На фото: кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении сослуживцев в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)", - написал нардеп.

Интересно, что предпримет партия президента? У Команды Зе есть еще как минимум несколько дней для решения этого вопроса.

Как ранее заявлял Дмитрий Разумков, 6 июля пройдет съезд "Слуги народа" с очередными чистками рядов партии. Вот что он сказал по этому поводу:

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда".

Напомним, в Слугу народа затесался родственник Кернеса.