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В "Слугу народа" затесался родственник Кернеса

13:20
Списки "Слуги народа" поражают тех, кто искренне верил Зеленскому - фото 1
Списки "Слуги народа" поражают тех, кто искренне верил Зеленскому

Пока политики торгуются за места в Раде, а ЦИК готовится к досрочным выборам, журналисты продолжают находить сепаров и связанных с ними людей в списках партии президента, которая может создать монокоалицию.

И хотя на первый взгляд в списках "Слуги народа" нету уже бывавших во власти людей, каждый кандидат оказывается связан с высокопоставленными антиукраинскими деятелями.

Слуга народа теряет голоса: что происходит

А разбавили эти списки артистами, мажорами и сомнительными предпринимателями.

В 'Слугу народа' затесался родственник Кернеса - фото 183389

Так, на 68-м проходном месте в перечне претендентов на мандат, значится некий Владимир Козак - некогда беспартийный предприниматель. И все бы ничего, только подчиняться в Раде он будет, скорее всего, Геннадию Кернесу, поскольку является ему родственником - братом невестки.

Причем, как утверждают журналисты проекта "Слідство.Інфо", только лишь родственными узами Козак и мэр Харькова не ограничиваются. В конце прошлого года на будущего нардепа записали компанию по производству соков и пищевых продуктов, которой раньше владел средний сын Кернеса.

В 'Слугу народа' затесался родственник Кернеса - фото 183390

Почему же Козак оказался в команде Зе, и вовсе не ясно. Возможно, просто занес баблишко. По крайней мере, слухи о том, что Зеленский и компания устроили аукцион по попаданию в списки, озвучивали многие деятели. И даже ценник называли - от 1 до 3 миллионов долларов.

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