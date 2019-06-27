В "Слугу народа" затесался родственник Кернеса

Списки "Слуги народа" поражают тех, кто искренне верил Зеленскому

Пока политики торгуются за места в Раде, а ЦИК готовится к досрочным выборам, журналисты продолжают находить сепаров и связанных с ними людей в списках партии президента, которая может создать монокоалицию.

И хотя на первый взгляд в списках "Слуги народа" нету уже бывавших во власти людей, каждый кандидат оказывается связан с высокопоставленными антиукраинскими деятелями.

А разбавили эти списки артистами, мажорами и сомнительными предпринимателями.

Так, на 68-м проходном месте в перечне претендентов на мандат, значится некий Владимир Козак - некогда беспартийный предприниматель. И все бы ничего, только подчиняться в Раде он будет, скорее всего, Геннадию Кернесу, поскольку является ему родственником - братом невестки.

Причем, как утверждают журналисты проекта "Слідство.Інфо", только лишь родственными узами Козак и мэр Харькова не ограничиваются. В конце прошлого года на будущего нардепа записали компанию по производству соков и пищевых продуктов, которой раньше владел средний сын Кернеса.

Почему же Козак оказался в команде Зе, и вовсе не ясно. Возможно, просто занес баблишко. По крайней мере, слухи о том, что Зеленский и компания устроили аукцион по попаданию в списки, озвучивали многие деятели. И даже ценник называли - от 1 до 3 миллионов долларов.