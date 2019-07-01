У Зеленского проведут чистки. Кто пострадает?

У Зеленского проведут чистки. Кто пострадает?

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков анонсировал новые чистки в политсиле президента.

Об этом он рассказал СМИ.

"Мы хотели бы привести в парламент людей, которые были бы новыми. Да, у них может не быть такого глубокого знания работы парламента, но этому они научатся быстро", - в очередной раз заявил Разумков.

И тут же пообещал новые чистки.

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда"

Отметим, что у "Слуги" еще есть время для наведения порядка в своих рядах. По словам Разумкова, необходимые действия партия проведет уже 6 июля.

Интересно, что чистки в этой политсиле проходили и ранее.

Так, в кандидаты от Команды Зе каким-то боком попала 25-летняя тусовщица Ирина Панченко. Позже ее все таки исключили из заветных списков.

Схожие проблемы возникали и у "Евросоли" Порошенко. Так, на всю страну прославилась кандидат от БПП "маромойка" Наталья Баласинович. Позже ее изгнали из партии.