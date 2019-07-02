В Слуге народа нашли "уголовницу". Она идет в Раду

В Слуге народа нашли "уголовницу". Она идет в Раду

Партия "Слуга народа" продолжает радовать нас скандалами. Не успела улечься шумиха вокруг к "тусовщицы Панченко", как в списках политсилы нашли еще более достойного кандидата.

Им оказалась главврач Хмельницкого областного госпиталя для ветеранов войны Оксана Бочкарева. Все бы ничего, но барыня обвиняется в разворовывании бюджетных средств на сумму в 1,8 млн. грн.

Об этом написал в Facebook журналист Сергей Руденко.

"Согласно материалам дела, главный врач госпиталя (Оксана Бочкарева) в сговоре с руководством ООО "Подолье Инвест Сити" (генеральный подрядчик) и ООО "Юнибуд Энергосервис" (проектировщик), используя ряд подконтрольных фирм с признаками фиктивности, сфальсифицировали документы по закупке и установке на насосной станции госпиталя оборудования на сумму 1,8 миллиона гривен", - отметил работник СМИ.

В случае доказательства вины, новоявленной "слуге" грозит срок от 3 до 5 лет.

Интересно, что предпримет партия? У Команды Зе есть еще как минимум несколько дней для решения этого вопроса.

Как ранее заявлял Дмитрий Разумков, 6 июля пройдет съезд "Слуги народа" с очередными чистками рядов партии. Вот что он сказал по этому поводу:

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда".

Напомним, в Слугу народа затесался родственник Кернеса.