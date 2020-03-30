Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится?

Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится?

Обсервация украинцев, прибывших из-за границы, станет обязательной мерой для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал чиновник.

Отметим, что согласно обновленным данным отечественного МИД , в нашу страну вернулись 144 698 украинцев, 174 гражданина Украины пребывают под карантином за рубежом, 27 человек проходят лечение от COVID-19 и еще 8 выздоровели.

Напомним, МВД будет следить за мобильниками украинцев: Для карантина.