Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится?
Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится?
Обсервация украинцев, прибывших из-за границы, станет обязательной мерой для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал чиновник.
Отметим, что согласно обновленным данным отечественного МИД , в нашу страну вернулись 144 698 украинцев, 174 гражданина Украины пребывают под карантином за рубежом, 27 человек проходят лечение от COVID-19 и еще 8 выздоровели.
Напомним, МВД будет следить за мобильниками украинцев: Для карантина.
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