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Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится?

08:51
Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится? - фото 1
Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится?

Обсервация украинцев, прибывших из-за границы, станет обязательной мерой для борьбы с COVID-19.

COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал чиновник.

Кабмин ужесточил меры к украинцам, прибывшим из-за границы: Что изменится? - фото 197932

Отметим, что согласно обновленным данным отечественного МИД , в нашу страну вернулись 144 698 украинцев, 174 гражданина Украины пребывают под карантином за рубежом, 27 человек проходят лечение от COVID-19 и еще 8 выздоровели.

Напомним, МВД будет следить за мобильниками украинцев: Для карантина.

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Новости Украина Пандемия коронавируса Карантин в Украине МИД Украины Владислав Криклий
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