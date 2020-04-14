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Рынкам снова запретили работать в режиме карантина

09:20
Рынки снова закрыли - фото 1
Рынки снова закрыли

Власти не могут определиться с механизмами ограничений для противодействия вспышкам китайского коронавируса. Кабмин то полностью запрещает работу рынков, то разрешает ее. Теперь же главный санитарный врач Украины снова решил прикрыть рынки.

В эфире передачи "Свобода слова" на ICTV заместитель министра здравоохранения объявил свое постановление об открытии рынков утратившим силу.

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- С 14 апреля разрешение, расписывающее условия открытия рынков, будет признано недействительным, - отметил Ляшко. - Разрешение на работу мы давали для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Но на рынках было найдено множество нарушений. Именно из-за них постановление и отменяем.

Почему власти не просчитали то, что рынки могут наряду с церквями стать рассадниками распространения коронавируса, остается загадкой. Вполне может быть, что не отличающиеся компетентностью министры попросту спустили ситуацию на тормозах и даже не думали о последствиях своих решений. Как и о том, что нужно закрывать религизоные учреждения.

Напомним, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3012 случая заражения китайским коронавирусом.

93 человека скончались, а 97 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.

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