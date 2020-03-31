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АМКУ увидел падение цен в магазинах: Что изменилось?

19:40
АМКУ увидел падение цен в магазинах: Что изменилось? - фото 1
АМКУ увидел падение цен в магазинах: Что изменилось?

Антимонопольный комитет Украины отметил падение цен на продукты в магазинах Киева.

Геращенко пожаловался в АМКУ на дорогие продукты - ФОТО

Об этом сообщил глава Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

"Итак, цены на продукты ( в Киеве – прим. ред.) первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую реакцию на открытие дела", - написал чиновник и пообещал продолжить работу в "продуктовом" направлении.

АМКУ увидел падение цен в магазинах: Что изменилось? - фото 198014

"Однако Киевское территориальное отделение продолжит свое расследование для выяснения того, кто же виноват в антиконкурентных (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, все вместе?", - подытожил Хмельницкий.

АМКУ увидел падение цен в магазинах: Что изменилось? - фото 198015

Напомним, что сами оптовики взвинчивание цен на продукты сговором не считают и объясняют его значительным ростом затрат на производство продукции во время карантина. Однако АМКУ не особо поверил в состоятельность их доводов и начал проверку. Подробнее об этом читайте здесь.

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