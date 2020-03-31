В Украине снова заработают продуктовые рынки: Но есть условие

МОЗ разрешил открытие продуктовых рынков: Но есть условие

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине. Но есть несколько условий.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на постановление МОЗ.

Согласно документу, все зарегистрированные операторы пищевых продуктов могут возобновить свою деятельность при следующих условиях:

На 20 м кв торговой площади может пребывать лишь 1 покупатель;

Рынок должен соблюдать противоэпидемиологические меры;

Расстояние между покупателями должно быть не меньше 1,5 м, а между точками торговли 3 м.

Персонал рынка должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Напомним, после закрытия рынков из-за пандемии коронавируса, многие супермаркеты резко взвинтили цены на продукты. Формальным поводом для дороговизны товаров стал "рост затрат на производство продукции". Однако АМКУ не особо поверил в силу подобных доводов и начал проверку. Подробнее об этом читайте здесь.