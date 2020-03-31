В Украине снова заработают продуктовые рынки: Но есть условие
МОЗ разрешил открытие продуктовых рынков: Но есть условие
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине. Но есть несколько условий.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на постановление МОЗ.
Согласно документу, все зарегистрированные операторы пищевых продуктов могут возобновить свою деятельность при следующих условиях:
- На 20 м кв торговой площади может пребывать лишь 1 покупатель;
- Рынок должен соблюдать противоэпидемиологические меры;
- Расстояние между покупателями должно быть не меньше 1,5 м, а между точками торговли 3 м.
- Персонал рынка должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Напомним, после закрытия рынков из-за пандемии коронавируса, многие супермаркеты резко взвинтили цены на продукты. Формальным поводом для дороговизны товаров стал "рост затрат на производство продукции". Однако АМКУ не особо поверил в силу подобных доводов и начал проверку. Подробнее об этом читайте здесь.
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