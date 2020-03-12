"Избиение" Сивохо: Полиция задержала "нападавших" - ФОТО

"Избиение" Сивохо: Полиция задержала "нападавших" - ФОТО

Полиция Киева задержала лиц, сорвавших презентацию т.н. "платформы единства" с российскими боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников были доставлены в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 296 УКУ "Хулиганство" ). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на 4 года.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.

12 марта Сергей Сивохо попытался представить т.н. "Национальную платформу примирения и единства". Но не совсем удачно.