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"Избиение" Сивохо: Полиция задержала "нападавших" - ФОТО

13:34
"Избиение" Сивохо: Полиция задержала "нападавших" - ФОТО - фото 1
"Избиение" Сивохо: Полиция задержала "нападавших" - ФОТО

Полиция Киева задержала лиц, сорвавших презентацию т.н. "платформы единства" с российскими боевиками.

"Слуга народа" провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

'Избиение' Сивохо: Полиция задержала 'нападавших' - ФОТО - фото 197140

"После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников были доставлены в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

'Избиение' Сивохо: Полиция задержала 'нападавших' - ФОТО - фото 197138

По факту происшествия открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 296 УКУ "Хулиганство" ). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на 4 года.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.

12 марта Сергей Сивохо попытался представить т.н. "Национальную платформу примирения и единства". Но не совсем удачно.

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