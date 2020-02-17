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Сивохо анонсировал платформу "примирения" с "ЛДНР"

17:30
Сивохо анонсировал платформу примирения с "ЛДНР" - фото 1
Сивохо анонсировал платформу примирения с "ЛДНР"

Советник главы СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с "ЛДНР".

"Слуга народа" провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо

Об этом политик написал в Facebook.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты". Меньше слов - больше дел", - заявил Сергей Сивохо.

Сивохо анонсировал платформу 'примирения' с 'ЛДНР' - фото 195947

На каких принципах будет действовать т н. платформа – политик не уточнил. Отметим лишь, что у многих пользователей сети эта инициатива вызвала немало опасений.

"Эта платформа имеет все признаки русской технологии похожей на то, что пытался много лет здесь сделать Медведчук. Вместо объединения, эта ватная зал*па призвана еще больше разделить наше общество. Также это сознательная провокация, чтобы вызвать реакцию нормальных украинском, а потом везде кричать "Вот видите! Мы здесь диалог, но радикалы мешают", - написал в Facebook блогер Антон Ходза.

Сивохо анонсировал платформу 'примирения' с 'ЛДНР' - фото 195946
Напомним, Сивохо обозвал Нацкорпус "незаконным вооруженным формированием".
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Сергей Сивохо ДНР АТО Новости Украина
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